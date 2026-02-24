Deporte adaptado
Deporte inclusivo para escolares del área de Pontevedra
REDACCIÓN
Pontevedra
Un total de 310 alumnas y alumnos de 5º de Primaria de doce colegios de Pontevedra, Poio y Barro participarán mañana, 25 de febrero, en una jornada de convivencia, actividad física y sensibilización sobre la diversidad funcional.
La actividad contará con el apoyo de setenta personas entre profesorado y alumnado de la Escuela de Enfermería, el Ciclo de TSEAS y Juan XXIII, además de entidades colaboradoras (Amizade, Programa Rodando, ONCE, ENKI y Basketmi Ferrol). El alumnado se dividirá en cuatro equipos mixtos que rotarán por estaciones de RCP-DESA y Heimlich, baile moderno, orientación y deportes adaptados.
- Deshumidificadores al rescate
- Las viudas alegres del Equipo Ja ganan el Concurso de Murgas 2026 de Pontevedra
- 300.000 euros para el centro de salud de A Lama
- Tortura diaria del camión de la basura a los vecinos de A Perla de Sanxenxo
- La final del Concurso de Murgas da paso esta noche a la Mostra da Parodia
- El Concello confía en que Adif autorice las obras en Lourizán
- El Hospital Montecelo incorpora pantallas para las citas de consultas
- Luz verde a la pesca deportiva en tres puertos de Poio