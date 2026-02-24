Comienza la demolición del antiguo Mercado de Cantodarea

Las obras de demolición del antiguo Mercado de Cantodarea de Marín comenzaron ayer lunes a cargo de EC Casas por un importe de 138.230 euros, lo que permitirá recuperar esta parcela para uso publico y tirar «uno de los ejemplos del feísmo y el paso del tiempo en el barrio de Cantodarea», en palabras del gobierno local.

El concelleiro de Urbanismo, Manuel Santos, realizó una visita a la obra acompañado del director de la misma y el representante de la empresa para comprobar el arranque de los trabajos, que en estos momentos se centran en el excavado del espacio para seguir con la demolición del edificio. El objetivo es que los trabajos estén finalizados a medidados de abril.