Críticas al Concello
El cierre de la biblioteca municipal de Portonovo desata la polémica
La reconversión en aula de estudio provoca las protestas del BNG y Bamad Galicia
H.D.
El cierre de la biblioteca municipal de Portonovo para reconvertirla en aula de estudio provisional mientras duren las obras del edificio de usos múltiples ha abierto un frente político y profesional en Sanxenxo. El BNG acusa al alcalde, Telmo Martín, de una «chapuza» y de actuar con improvisación al «suprimir» un servicio cultural para mantener otro. Los nacionalistas piden que se aclare, además, qué ocurrirá durante estos meses con la trabajadora responsable de la biblioteca municipal.
A las críticas se suma Bamad Galicia, la asociación de profesionales de archivos, bibliotecas y museos, que ha solicitado al Concello que reconsidere la medida y que «en ningún caso» se cierren los servicios bibliotecarios. La entidad subraya que una sala de estudio «no es una biblioteca» y advierte de que esta decisión dejará durante meses sin préstamo y atención cultural a un núcleo poblacional que, en temporada alta, «incrementa notablemente su demanda».
Bamad aporta datos de 2024 para sostener su reclamación, ya que Portonovo registró «6.750 préstamos, 35 actividades con 1.516 asistentes y 12.077 visitantes anuales», cifras que en varios indicadores superan a la biblioteca central del municipio.
