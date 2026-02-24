Breila, Barvantia y Trazko se llevan los premios Impulsa Start Up

Una autocaravana que busca rutas sin sobresaltos y un almacén de metal que deja de acumular retales caros en una estantería han sido los protagonistas del Demo Day del programa Impulsa Start Up de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. La jornada, celebrada en la sede pontevedresa de la entidad, culminó con la entrega de premios a los proyectos mejor valorados por un jurado compuesto por expertos y potenciales inversores.

En la Fase 2, Despega —dirigida a iniciativas con producto mínimo viable o prototipo ya testado en el mercado— se presentaron doce propuestas de sectores como moda, turismo, idiomas o servicios de digitalización para empresas. El primer premio, dotado con 4.800 euros, recayó en Barvantia, la plataforma creada por Silvia Martínez, emprendedora natural de Quiroga, que diseña y vende experiencias turísticas para viajeros en autocaravana y camper.

«Quise hacer el Camino de Santiago con mi autocaravana y no estaba preparado para nosotros, era un lío tremendo», explicó tras recoger el galardón. A partir de esa necesidad, Barvantia comenzó organizando el Camino «de tal forma que el peregrino no tenga que preocuparse por nada en ninguna de las etapas» y, con el tiempo, está ampliando su propuesta a nuevos planes para este tipo de turismo, con paquetes cerrados y fáciles de reservar. «Te decimos: cata de vino, luego duermes aquí… lo hacemos fácil», resumió. La firma lleva tres años en marcha y aspira ahora a crecer con más actividades también fuera de Galicia, aprovechando el tirón del turismo itinerante.

El segundo premio de Despega, con 1.600 euros, fue para Trazko, un mercado digital impulsado por los vilagarcianos Sergio Álvarez y Nico Chaves que busca dar salida al material sobrante en el sector del metal. Álvarez lo explicó desde su experiencia en el oficio, asegurando que «con frecuencia nos sobran trozos de material demasiado caro para mandarlo a la chatarra, pero que al final se guarda en la estantería y nunca se acaba utilizando». La plataforma pone en contacto a talleres que tienen stock parado con otros que lo necesitan. Unos venden un recurso infrautilizado y otros compran «a un precio más económico» y, en ocasiones, con una disponibilidad que el mercado tradicional no ofrece.

La idea, detallaron, es arrancar a nivel regional «utilizando nuestra red de contactos para crear volumen» y después escalar a nivel estatal. El proyecto está en fase de pruebas con usuarios y prevé abrir la web de forma operativa en marzo. Chaves, encargado de la parte operativa, destacó además que el servicio no se limita a colgar anuncios, ya que «detrás hay personas y un teléfono de atención al cliente», con tareas de verificación y gestión para casar oferta y demanda.

Impulsa Start Up se estructura en dos fases. En la primera, Crea y Crece, compitieron siete propuestas de personas emprendedoras con ideas potencialmente escalables. El galardón —también de 1.600 euros— fue para Breila, del cangués Alberto Pérez, una plataforma que ayuda a las pymes a gestionar de forma sencilla el crédito de formación de Fundae, planificando y tramitando bonificaciones para que las empresas «puedan centrarse en su crecimiento».

Durante el acto, la Cámara trasladó a los participantes un mensaje de continuidad: «Ganéis o no, la entidad se ofrece como motor para impulsar los proyectos». En esa línea, el vicepresidente tercero, Eduardo Barros, defendió que el programa busca «garantizar el apoyo, formación, asesoramiento, acompañamiento y mentoría» para convertir una idea tecnológica en negocio. La vocal Lucía Pedroso subrayó «la diversidad de todas las propuestas presentadas» y su papel como «pilares» del tejido económico de la demarcación.