El Banco de Alimentos celebra una nueva recogida solidaria los próximos 13 y 14 de marzo

La Fundación Provincial Banco de Alimentos pondrá en marcha durante los próximos 13 y 14 de marzo su primera gran recogida de alimentos de 2026 con el «Zampakilos Solidario», una operación que movilizará a más de 200 personas voluntarias en la ciudad de Pontevedra y en las comarcas de O Salnés y Deza

La campaña se realizará de la mano de Vegalsa-Eroski y contará con presencia física del voluntariado popularmente conocido como «marea azul» en una docena de supermercados Eroski y Autoservicios Familia repartidos por el territorio. La iniciativa repetirá el formato mixto, por lo que los clientes podrán donar productos al finalizar su compra o realizar una aportación económica en la propia caja.

Estas donaciones se quedarán depositadas en la propia cadena de distribución y el Banco de Alimentos irá canjeándolas posteriormente por alimentos «en función de las necesidades diarias», aclaran.

En esta edición habrá voluntariado en Pontevedra, Lalín y en los municipios de O Salnés de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Catoira, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo. La principal novedad es que Caldas de Reis se incorpora por primera vez a esta recogida con un establecimiento participante.

El objetivo marcado por la Fundación es igualar, al menos, los más de 60.000 kilos reunidos a nivel provincial durante la campaña del año pasado.

A modo de refuerzo, ocho centros educativos de O Salnés se sumarán a la recogida cubriendo turnos en distintos supermercados: CPI Progreso (Catoira); CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia); Filipenses Sagrada Familia, Colegio San Francisco e IES A Basella de Vilagarcía; IES Faro das Lúas (Vilanova); IES de Meaño y el IES Ramón Cabanillas (Cambados).

En 2025, la Fundación distribuyó más de 1,3 millones de kilos y atendió, a través de 155 entidades, a cerca de 22.000 personas, con un aumento del 6% en el número de beneficiarios.