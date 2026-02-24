'As mulleres' seguirán opinando en el Principal

El Pazo Provincial de la Diputación ha acogido la presentación de la novena edición de «As mulleres que opinan son perigosas», el foro que reivindica la necesidad de situar el periodismo en el centro para defender el papel de los medios y de las profesionales del oficio en tiempos de desinformación. El vicepresidente Rafa Domínguez, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y las promotoras, las periodistas Susana Pedreira y Diana López, presentaron el evento, que volverá al Teatro Principal los días 13 y 14 de marzo dialogando con las participantes de años anteriores en un doble sentido: acogiendo las ponencias de profesionales recomendadas por ellas y «desvirtualizando» a quienes participaron en línea en las ediciones marcadas por la pandemia.

Domínguez recordó que se trata de un evento «consolidado» que reivindica «que las mujeres que opinan no solo existen, sino que son necesarias», y también que esta novena edición «abre una nueva era, pero siguiendo con los mismos principios y la misma ilusión, poniendo en valor la red y la comunidad que se crea a través de este foro pionero». Con las novedades, «As mulleres que opinan son perigosas avanza, echando la vista atrás a todo ese camino recorrido, pero siempre reivindicando la necesidad de seguir rodeándose de profesionales, de las que sembraron y de las que vienen pisando fuerte: aprendiendo de la experiencia y analizando los nuevos formatos con los que ganar nuevos públicos».

El vicepresidente puso el foco también en las fechas de celebración del foro, en el marco de la programación diseñada por la institución provincial con motivo del 8 de marzo, que presentará próximamente Luis López. «Esta campaña también hablará de la corriente de desinformación que pone en duda la igualdad o niega la existencia de la violencia de género», avanzó Rafa Domínguez, que aseguró que el apoyo a «As mulleres que opinan son perigosas» es una muestra más «de nuestro compromiso con la igualdad, con las mujeres y con la lealtad institucional, a través de la colaboración con el Ayuntamiento de Pontevedra, que también apoya este evento, porque la sociedad tiene que ir toda a una para reclamar lo que es de justicia y que las mujeres estén representadas no solo en todos los sectores, sino en todas las esferas».

La iniciativa regresa en esta segunda etapa con un cartel que muestra que este foro es una red y una comunidad, pero manteniendo la fidelidad a sus señas de identidad: rodearse de referentes de la profesión para reivindicar el camino recorrido por ellas hasta la actualidad, protagonismo para las profesionales locales y gallegas, ponencias pegadas a la actualidad, temáticas nuevas, inaugurar con las ganadoras de nuestro Premio de Opinión Mulleres que Opinan, mezclar caras conocidas con otras profesionales que realizan un trabajo muy especializado, y periodismo social.

Programa de la novena edición

Tras la bienvenida institucional, el foro comenzará el día 13 a las 12.30 horas con las ganadoras del III Premio #MulleresQueOPinan, Alba Chaves y Dores Tembrás. A continuación, a las 13.15 horas, Alba Moledo ofrecerá la ponencia «Historia de una tesis: Mari Luz Morales, una pionera rescatada». Tras la pausa para el almuerzo, se retomará a las 17.00 horas con Fátima Frieiro, que hablará sobre «Datos, voces y contexto: claves para el tratamiento informativo de las violencias machistas». A continuación, a las 17.45 horas, Rebeca Yanke ofrecerá la ponencia «Periodismo, psicología y salud mental: una cuestión de responsabilidad». Le seguirá Carmela Ríos a las 18.30 horas con «El desafío de la desinformación». Cerrará la jornada a las 19.15 horas Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025 con «Liberar el tiempo propio: repensar nuestra relación con el trabajo».

Las ponencias del día 14 arrancarán a partir de las doce con Nieves Domínguez y «Actualidad y deportes en clave local», seguida a las 12.45 horas por Isabel Coello con «Un refugio compartido: narrando la historia de las supervivientes del maltrato», y a las 13.30 horas por Sara Morales con una ponencia sobre «Las mujeres en el periodismo musical». Por la tarde se retomará a las 17.00 horas con Eva Vázquez con «Al mando de la coordinación informativa» y, a continuación, a las 17.45 horas, Ebbaba Hameida con la ponencia «Periodismo sin fronteras: mujeres e información en países musulmanes». A las 18.30 horas intervendrá Andrea Proenza con «Amor, deseo y sus representaciones culturales». La encargada de cerrar el encuentro será Helena Resano, que ofrecerá su visión sobre «Veinte años de actualidad en directo».