La «Ría de Pontevedra» arranca en Portonovo con 50 barcos en el agua

La duodécima Regata Interclubes Ría de Pontevedra abrió su temporada en el Club Náutico Portonovo, tras aplazamientos por las alertas meteorológicas. Con 6-7 nudos de suroeste, la salida se dio a las 14.45 horas para un recorrido por el centro de la ría de 6,8 a 4,8 millas, según clase, en el que participaron medio centenar de embarcaciones y resultó decisivo para el Trofeo Concello y Nauta Sanxenxo.

Los primeros líderes por categorías son el TP52 Corsario de Jorge Durán (CY Vilagarcía), Maracaná de Carlos García (RCM Aguete), Vagalume de Luis Vidal (RCM Aguete), Estrella de Martín Amorín (CD Alagua), Marcolfo de Pedro Martínez (RCN Rodeira), Ziralla Primero de Ramón Barreiro (RCN Sanxenxo) y, en Clásicos/Veteranos, Daikiri e Iasi (CN Portonovo).

Noticias relacionadas

La próxima cita náutica será dentro de dos semanas, fijada para el próximo sábado 7 de marzo, en el Real Club de Mar de Aguete.