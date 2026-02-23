Más de 1.100 personas participaron en el desfile de Carnaval de A Lama, que además marcó un récord de participación de comparsas, con diez grupos en total. Su implicación fue recompensada con numerosos premios. En grupo visitante el primer puesto fue para Moreira a Tope (200 €) y el segundo para Os Paparrulos (150 €), quedando el tercer premio desierto. En grupo local, el jurado otorgó el primer premio (200 €) a A Pandilla, mientras que As Zumbeiras/Os recibió el segundo (150 €) y Os Chozos da Lama el tercero (100 €). También se entregaron galardones para disfraces individuales y parejas: el primer premio (75 €) fue para A Valentina, el segundo (50 €) para As Dúas Marías y el tercero (30 €) para A Morte.

Récord de participación en el Entroido de A Lama, con más de un millar de personas | FDV