Las políticas de igualdad reducen a la mitad la brecha salarial en la ciudad

La efectividad de las políticas de igualdad salarial, impulsadas por el Real Decreto 902/2020 en España, ya es visible incluso en las estadísticas locales de Pontevedra. Las medidas, que buscan garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor obligan a las empresas a implementar registros retributivos, auditorías salariales y sistemas de valoración de puestos para eliminar la discriminación por género, fomentando la transparencia y la corresponsabilidad. Es importante destacarlo todo el año, no solo en fechas como el 22 de febrero, cuando se conmemora el Día para la Igualdad Salarial.

Según los últimos datos oficiales en el municipio de Pontevedra hechos públicos por el Instituto Galego de Estatística (IGE), la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras se redujo a la mitad en la última década. Es lógico pensar que las políticas de igualdad han tenido un importante peso al respecto, aunque queda mucho por hacer aún.

En 2023 (el último año analizado por el IGE) en el concello de Pontevedra una mujer cobraba de media 10 euros la hora por un trabajo remunerado, mientras que un hombre recibía 10,9 euros la hora. Esto significa una diferencia salarial de media de casi un euro de forma general. Hay que tener en cuenta también la diferencia de puestos y la cualificación requerida, factores en los que entra en juego la discriminación por sexo a la hora de acceder a puestos de responsabilidad.

En todo caso, esta diferencia en los sueldos, lo que se conoce como la brecha salarial, ha caído de forma importante en la última década, ya que en 2013 era mucho mayor. Entonces, una mujer de Pontevedra cobraba una media de 7,7 euros la hora y un hombre 9,4, es decir, 1,7 euros más.

Según estas cifras, se ha reducido la brecha a la mitad, lo cual siempre es una buena noticia.

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 28 que «El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella».

La distancia más acusada se da en la industria manufacturera

Pero no siempre ocurre así, ya que analizando sectores, las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en la industria manufacturera se da la mayor distancia de salarios entre trabajadoras y trabajadores en Pontevedra. Mientras que ellos cobran una media de 12,9 euros la hora, ellas solo 9,5 euros. Son 3,4 euros de diferencia. Es más, en este sector en concreto la diferencia ha aumentado en una década, ya que hace diez años era de 2 euros.

En el transporte, almacenamiento y hostelería hay 1,4 euros de diferencia: ellos cobrarían 8,3 euros la hora y ellas 6,9.

En la administración pública también hay una pequeña brecha de 1,3 euros: son 12,8 euros la hora para los hombres y 11,5 para las mujeres.

Igual es la diferencia en las actividades inmobiliarias, científicas y técnicas, con otros 1,3 euros (9,7 euros la hora en trabajadores y 8,4 en trabajadoras).

La distancia menor es la de 1,2 euros en el comercio y reparación de vehículos, con 9,4 euros y 8,2, respectivamente.

