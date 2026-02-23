Luz verde a las cuentas de una Pontevedra «que vive el mejor momento de su historia»

El pleno del Concello de Pontevedra aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria, el presupuesto municipal para el ejercicio, que asciende a 103.768.000 euros. Las cuentas salieron adelante gracias al acuerdo entre el gobierno local del BNG y el grupo municipal del PSOE, que suman 14 concejales, mientras que el Partido Popular (con 11 ediles) votó en contra tras defender una enmienda a la totalidad que finalmente no prosperó.

Durante el debate, el concejal de Economía e Facenda, Raimundo González, expuso que el presupuesto crece un 5,21% respecto al año anterior, lo que supone 5.136.000 euros más. En su intervención, sostuvo que las nuevas cuentas «nacen de la convicción de que Pontevedra está viviendo el mejor momento de su historia en términos de estabilidad y proyección», aunque advirtió de que el objetivo es «no conformarse» y seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los pontevedreses y pontevedresas.

El edil enmarcó el documento económico en cuatro grandes líneas de actuación: priorizar la inversión en barrios y parroquias, dinamizar la economía local, reforzar el ámbito social y mantener un marcado carácter inversor orientado a afrontar el reto del cambio climático.

En este sentido, el Concello pontevedrés prevé movilizar más de 10 millones de euros en inversiones para barrios y parroquias. Entre las actuaciones citadas figuran el pabellón de Monte Porreiro, la reforma de calles urbanas, mejoras en el parque de A Parda y diferentes intervenciones en movilidad, deporte e infraestructuras socioculturales en el rural.

El presupuesto incluye además un refuerzo de la proyección exterior del municipio, con eventos como la Copa del Mundo de Natación Artística, las Series Mundiales de Triatlón o los recientes Premios Feroz.

En el apartado social, se incrementa el gasto con una subida del 28% en el SAF (Servicio de Ayuda en el Hogar), que alcanzará 3,7 millones de euros.

Según expuso González, la inversión con fondos propios aumenta un 25% hasta casi 15 millones, en unas cuentas que definió como «expansivas» y que, según añadió, mantienen congelados los impuestos por duodécimo año consecutivo, lo que significará un ahorro de cerca de 370 euros al año por persona y que pone a la ciudad entres los primeros puestos en ahorro ciudadano a nivel nacional.

El concelleiro de Facenda agradeció el apoyo del PSOE, con una cuerdo «que pone a Pontevedra primero». Por el contrario, consideró que el PP limitó su actuación a «una reunión cordial», sin aportar propuestas al documento y anunciando una enmienda a la totalidad.

«Valentía de entenderse»

Para el portavoz socialista, Iván Puentes, este pacto demuestra la importancia de apostar por la «valentía de entenderse» para sacar adelante los Orzamentos y contrapuso el «egoísmo del PP», «de sentarse cuatro años en la trinchera diciendo a todo que no».

«Somos partidos y personas capaces de sentarnos, hablar y llegar a entendimientos», dijo sobre ambas formaciones de izquierdas. «El mandato de los vecinos está claro: hablar, acordar, no imponer. El PSOE y el BNG lo hicimos, el PP ignoró el mandato de los vecinos».

«Políticos del siglo pasado»

Desde la oposición, el portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, calificó el presupuesto de «muy malo y continuista», confesó que «no estamos nada contentos» y aseguró que las cuentas llegan «tarde, mal y a rastras». Defendió una enmienda a la totalidad, argumentando que en Pontevedra se está gobernando «con presupuestos del siglo pasado hechos por políticos del siglo pasado».

Al igual que Iván Puentes criticó duramente al PP, Rafa Domínguez hizo lo mismo con el PSOE. Lo definió como «sumiso y sin rumbo» y señaló que el propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, afirma que el Gobierno central socialista no cumple con Pontevedra. Los populares advirtieron de recortes en diferentes áreas como y criticaron la ausencia de una política de vivienda, de un nuevo PXOM, así como la falta de impulso al deporte, la juventud y la seguridad. Como alternativa, plantearon un plan centrado en empleo estable, vivienda, aparcamiento y refuerzo de servicios urbanos.

«Son unos presupuestos malos, muy malos, es el día de la marmota», resumió Rafa Domínguez.

El «Trío La La La» y el «bro»

Entre las anécdotas que deja el pleno en el que se han aprobado las cuentas para Pontevedra de 2026, destaca la alusión de Rafa Domínguez al alcalde Lores y los concelleiros Mosquera y González como «el Trío La La La» y el apelativo de Raimundo González al popular, como «bro» (expresión usada por los jóvenes para llamarse): «Venga, bro, apoyad estos grandes presupuestos».

Con el rechazo de la enmienda popular, el presupuesto municipal quedó definitivamente aprobado con los votos de BNG y PSOE, y el no del PP.