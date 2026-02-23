El evangelio como elemento inspirador del arte emergente de Pontevedra

La parroquia de San José de Campolongo repite por segundo año consecutivo la actividad «Evangeliz/arte», en colaboración con la Facultade de Belas Artes de Pontevedra y a través de la cual jóvenes estudiantes realizan obras de arte inspiradas en los textos sagrados.

Ayer domingo, el primero de la actual cuaresma, el vigués Andrés Meana Téllez, estrenó la iniciativa con una pintura sobre el evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 7, en el que el diablo lleva a Jesús a la Ciudad Santa de Jerusalén y lo pone sobre el «pináculo» o la parte más alta del templo. Se cree que este punto era un lugar de gran altura, posiblemente con una caída de más de 100 metros hacia el valle del Cedrón y el tentador le desafía: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo». Sin embargo, la respuesta también es contundente: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios».

El joven estudiante de BBAA junto a su obra y el párroco de San José, Casimiro Fernández. / Gustavo Santos

La obra del estudiante de Belas Artes es una vista de la ciudad de Vigo desde un punto alto de la misma. «Quise expresar que se habla mucho de la ciudad, pero al final, si no se habla de las luces de Navidad, como elemento de atracción, tentación, no deja de ser una ciudad industrial», explica a FARO Meana Téllez.

Para inspirarse, además del citado evangelio, echó mano de una fotografía realizada por él mismo. A esta vista le añadió una cornisa de un edificio ficticio en el ángulo inferior izquierdo sobre el que reposan un pan y una piedra, elementos presentes en el texto sagrado.

Andrés Meana Téllez es el coordinador y enlace en la facultad pontevedresa de la iniciativa puesta en marcha por la parroquia de San José. Además de él, presentarán sus obras los siguientes domingos otros compañeros universitarios: Noa González Reimúndez, Christopher Nagykohi Castellanos, Germán Elías Villarroel López y Daniel Souto Quintela. De este modo cada creación artística se podrá ver durante una semana completa.