Abel Losada rebate las críticas del Concello al Gobierno central

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha reaccionado con «cierta sorpresa» al hecho de que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, haya introducido críticas al Gobierno de España en la Memoria de los Presupuestos municipales de 2026, porque, en su opinión, «la ciudad de Pontevedra tiene muy pocas razones para quejarse del trato institucional que recibe».

El socialista ha recordado que «Pontevedra no apostó por desarrollar los fondos preasignados a la Estrategia Flúe (más de 20 millones de euros) para integrar toda la fachada fluvial del río Lérez y que está muy cerca de perder 3,7 millóns de euros comprometidos para destapar o río de Os Gafos, porque el desarrollo del proyecto va camino de superar los plazos sin siquiera haber empezado la ejecución».

Además, ha hecho un repaso de las principales inversiones realizadas recientemente en la capital de la provincia, que superan los 120 millones de euros. «No se pueden obviar los 22,7 millones de fondos para rehabilitar edificios públicos como el antiguo Conservatorio, la sede municipal de Churruchaos, el colegio Daría González en Príncipe Felipe y los edificios históricos del Museo de Pontevedra en el entorno de la plaza de la Leña. Todo eso lo ha financiado este Gobierno», afirma.

También hace referencia a los 2 millones para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, «otra asignación en peligro de perderse parcialmente por incumplimiento de plazos». «Me toca también recordar los 2,8 millones para la zona de Bajas Emisiones, que, entre otras cosas, han financiado las obras de la Rúa da Santiña y la red de cámaras de tráfico», añade.

Enumera, asimismo, los más de 3,7 millones aportados por el Gobierno para el único edificio de vivienda protegida que la Xunta tiene en marcha en la ciudad, en el barrio de Valdecorvos y los 1,6 millones invertidos en la reforma del Parador Nacional de Turismo Casa del Barón, así como los 600.000 euros en la reparación de la cubierta de la antigua sede de Hacienda en San Francisco.

Hace especial hincapié en los 8,7 millones que el Ministerio de Hacienda viene de conceder a Pontevedra dentro del Plan EDIL para realizar importantes transformaciones urbanas en los barrios de Monte Porreiro, A Parda, Valdecorvos y A Seca. «Y finalmente no quiero olvidarme de los más de 80 millones transferidos a la Xunta para la ejecución de las obras del Hospital Montecelo, ese hospital que Feijoo prometió inaugurar en 2014 y que en pleno 2026 sigue dilatando plazos, sin que escuchen críticas ante tan espectacular retraso», concluye Abel Losada.

Cita, eso sí, como asignaturas pendientes de compleja resolución el nudo de Bomberos y las inundaciones de la autovía de Marín, por cuestiones de carácter técnico.