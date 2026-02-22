Vaipolorío celebra su Asamblea Ordinaria
La Asociación Vaipolorío celebrará su Asamblea General Ordinaria 2026 durante la mañana de hoy. La sesión dará comienzo a partir de las 12.30 horas en el local social de Cabanas 71, en Salcedo. En esta, se abordarán acta, cuentas, actividades de 2025 y ruegos y preguntas. Para terminar, se hará una foto de grupo y una comida.
