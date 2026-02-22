Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
instagramlinkedin

Vaipolorío celebra su Asamblea Ordinaria

La Asociación Vaipolorío celebrará su Asamblea General Ordinaria 2026 durante la mañana de hoy. La sesión dará comienzo a partir de las 12.30 horas en el local social de Cabanas 71, en Salcedo. En esta, se abordarán acta, cuentas, actividades de 2025 y ruegos y preguntas. Para terminar, se hará una foto de grupo y una comida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents