Vaipolorío celebra su Asamblea Ordinaria

La Asociación Vaipolorío celebrará su Asamblea General Ordinaria 2026 durante la mañana de hoy. La sesión dará comienzo a partir de las 12.30 horas en el local social de Cabanas 71, en Salcedo. En esta, se abordarán acta, cuentas, actividades de 2025 y ruegos y preguntas. Para terminar, se hará una foto de grupo y una comida.