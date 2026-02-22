El sector sumó en Sanxenxo 2,5 millones de pernoctaciones para 771.000 viajeros

El Concello de Sanxenxo presume de la «buena salud» de su atractivo turístico, la base de buena parte de la economía local y ayer hizo balance de esta actividad a lo largo de 2025, ya con los datos cerrados. Así, según sus cálculos, los datos del Big Data telefónico y de Exceltur «confirman el liderazgo de Sanxenxo en el norte» con 770.940 viajeros que sumaron 2.505.154 pernoctaciones a lo largo del pasado año. Además, la capital turística de las Rías Baixas, recibió 2.215.075 visitantes durante el día para acudir a sus playas, disfrutar de su gastronomía, paseos, compras, ocio nocturno y otras actividades.

En concreto, los datos en la temporada alta, de junio a septiembre, detallan que hubo 509.052 viajeros con pernoctación, hasta sumar 1.962.858 noches, mientras que la cifra de visitantes por el día fue de 1.315.187. En el resto del año se contabilizaron 261.888 viajeros con pernoctación, 542.296 pernoctaciones y 899.888 visitantes por el día. El Concello subraya que «el verano sigue concentrando el mayor número de viajeros y pernoctaciones y así será siempre, porque es el periodo del año en el que la gran mayoría de españoles cogen sus vacaciones. Sin embargo, la temporada baja cada vez tiene más peso con 261.888 viajeros y 542.206 pernoctaciones». Añade que «Sanxenxo es el destino turístico líder del norte peninsular, lejos quedaron los tiempos en los que su liderazgo se ceñía al verano. Gracias a los datos del Big Data y de Exceltur conocemos los viajeros y las pernoctaciones en los distintos tipos de alojamiento durante los doce meses del año». El Atlas Municipal del Turismo de Exceltur, en su última edición de 2024 publicada en 2025, sitúa a Sanxenxo en el puesto 46 entre los 500 municipios turísticos más importantes de España con 26.551 plazas de alojamiento, una cifra que actualmente ya se ha superado. Sanxenxo es el único destino del norte entre los 50 primeros a nivel nacional, le siguen San Sebastián en el puesto 67, Bilbao en el 75 y Santiago de Compostela en el 92.

Poio se reafirma en una actividad que «no es enemiga de nadie»

La Mesa de Turismo de Poio celebró esta semana en el Casal de Ferreirós una reunión presidida por el alcalde, Ángel Moldes y en la que participaron una treintena de representantes de las distintas actividades turísticas, las administraciones y el tejido social y económico del municipio. A La reunión asistieron, entre otros, representantes de las empresas de alojamiento en sus distintas modalidades, viviendas de uso turístico, servicios turísticos, navieras, hostelería o comercio, así como una representación del tejido cultural, deportivo y vecinal y administraciones como Turismo de Galicia, Turismo Rías Baixas o los GALP Ría de Pontevedra.

Moldes subrayó que «el turismo tiene un papel clave en el buen momento que vive el municipio, resultado de la implicación colectiva» y destacó «el impacto de los grandes eventos deportivos coque «el turismo no es enemigo de nadie. Ni masificación ni turismofobia: sentidiño; hay espacio para todos dentro de la legalidad y del respeto».

La concejala de Turismo, Rocío Cochón hizo balance del año: Fitur, aumento de la oferta de alojamiento hasta 4.783 plazas, un 4% más que el año anterior, la tasa de ocupación, «con un récord histórico en julio, y un perfil de visitante cada vez más internacional», la Navidad, el turismo náutico, gracias a los 716 tránsitos del puerto deportivo de Combarro, el Tapea Poio o, diversas pruebas deportivas, en especial la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Al respecto, cifró «más de 4 millones de euros» el impacto de esa prueba.

También resaltó el «impulso del turismo xacobeo, que se está consolidando cómo uno de los principales flujos en volumen, internacional y no estacional. A la espera de conocer los últimos datos detallados, en 2025 la cifra de peregrinos en las dos variantes que atraviesan Poio aumentó considerablemente, con dos de cada tres peregrinos de origen extranjero». Cochón destacó la instalación del Punto de Atención al Peregrino, una iniciativa pionera que recibirá a los caminantes a partir desde 2026, y otras actuaciones. n