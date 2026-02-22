Las Rías Baixas vuelven a la Feria de Turismo de Lisboa 20 años después

La Diputación de Pontevedra regresa a la Feria Internacional de Turismo de Lisboa, tras dos décadas sin acudir, para promover la internacionalización del destino Rías Baixas.

La institución asistirá a ese punto de encuentro de los profesionales del sector turístico entre los días 25 de febrero y 1 de marzo de 2026 para presentar su oferta tanto al mercado como al público, con los objetivos de consolidar la posición de la provincia en el mercado portugués -de suma importancia por la proximidad geográfica y afinidad cultural existentes-, ampliar la red de contactos con operadores turísticos, agencias, medios de comunicación y profesionales del sector, así como difundir los productos turísticos vinculados a la identidad de la provincia.

De esta forma, Turismo Rías Baixas promoverá los principales hitos del turismo deportivo, cultural y patrimonial, de naturaleza y de turismo activo, los vinculados al turismo enológico y a la gastronomía, así como al Camino de Santiago, recursos costeros y náuticos, bienestar y experiencias sostenibles.