Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
Refuerzan el apoyo al emprendimiento

El conselleiro José González y el presidente provincial Luis López han acordado reforzar la coordinación entre Xunta y Diputación para ampliar oficinas y servicios de apoyo al emprendimiento en la ciudad. La colaboración mejorará la cobertura, incorporará innovación y evitará duplicidades.

