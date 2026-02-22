Poio se reafirma en una actividad que «no es enemiga de nadie»

La Mesa de Turismo de Poio celebró esta semana en el Casal de Ferreirós una reunión presidida por el alcalde, Ángel Moldes y en la que participaron una treintena de representantes de las distintas actividades turísticas, las administraciones y el tejido social y económico del municipio. A La reunión asistieron, entre otros, representantes de las empresas de alojamiento en sus distintas modalidades, viviendas de uso turístico, servicios turísticos, navieras, hostelería o comercio, así como una representación del tejido cultural, deportivo y vecinal y administraciones como Turismo de Galicia, Turismo Rías Baixas o los GALP Ría de Pontevedra.

Moldes subrayó que «el turismo tiene un papel clave en el buen momento que vive el municipio, resultado de la implicación colectiva» y destacó «el impacto de los grandes eventos deportivos coque «el turismo no es enemigo de nadie. Ni masificación ni turismofobia: sentidiño; hay espacio para todos dentro de la legalidad y del respeto».

La concejala de Turismo, Rocío Cochón hizo balance del año: Fitur, aumento de la oferta de alojamiento hasta 4.783 plazas, un 4% más que el año anterior, la tasa de ocupación, «con un récord histórico en julio, y un perfil de visitante cada vez más internacional», la Navidad, el turismo náutico, gracias a los 716 tránsitos del puerto deportivo de Combarro, el Tapea Poio o, diversas pruebas deportivas, en especial la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Al respecto, cifró «más de 4 millones de euros» el impacto de esa prueba.

También resaltó el «impulso del turismo xacobeo, que se está consolidando cómo uno de los principales flujos en volumen, internacional y no estacional. A la espera de conocer los últimos datos detallados, en 2025 la cifra de peregrinos en las dos variantes que atraviesan Poio aumentó considerablemente, con dos de cada tres peregrinos de origen extranjero». Cochón destacó la instalación del Punto de Atención al Peregrino, una iniciativa pionera que recibirá a los caminantes a partir desde 2026, y otras actuaciones.