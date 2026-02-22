Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
instagramlinkedin

Ecología

«Plantando árboles con pinceles» en Marín

«Plantando árboles con pinceles» en Marín | FDV

«Plantando árboles con pinceles» en Marín | FDV

Afundación llevó su proyecto «Plantando árboles con pinceles» al colegio La Inmaculada de Marín, donde 125 alumnos elaboraron un mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminantes y decoraron también bolsas de tela con pinturas ecológicas. El alumnado aprende que el uso de este tipo de pigmentos es útil dado su poder de absorción de los gases contaminantes derivados del tráfico y de las industrias, fomentando la creación de espacios escolares ecológicamente más depurados gracias a la implicación de los escolares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents