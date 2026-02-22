Novos Cinemas trae tres cortos inéditos
Novos Cinemas celebra esta tarde a partir de las 20.00 horas una sesión especial en el Teatro Principal de Pontevedra dedicada a la productora argentina Un Puma. En el recinto lerezano se proyectarán de forma totalmente gratuita tres cortometrajes —Dear Renzo, Electric Swan y Pude ver un puma—, todos como estreno en Galicia.
