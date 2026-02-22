Muestra de alumnos 2026 en San Roque
La Asociación de Vecinos San Roque anuncia que durante la jornada de hoy la escuela de canto «Irene Aschero» celebrará en su local social la Muestra de Alumnos 2026. Desde la organización anuncian que la entrada es libre hasta completar aforo. El certamen abrirá sus puertas a las 17.30 horas y comenzará a las 18.00.
