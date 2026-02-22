Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
instagramlinkedin

Muestra de alumnos 2026 en San Roque

La Asociación de Vecinos San Roque anuncia que durante la jornada de hoy la escuela de canto «Irene Aschero» celebrará en su local social la Muestra de Alumnos 2026. Desde la organización anuncian que la entrada es libre hasta completar aforo. El certamen abrirá sus puertas a las 17.30 horas y comenzará a las 18.00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents