«Miscelánea» llega al Palacete das Mendoza

La Diputación de Pontevedra abre el próximo viernes la exposición «Miscelánea», del pintor Daniel Domínguez, en el Palacete das Mendoza. La muestra, hasta el 15 de marzo, reúne obras de estilos diversos inspirados en cubismo, impresionismo y abstracción, con una colorista mirada ecléctica.

