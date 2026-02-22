Marín insta a la empresa a resolver las deficiencias de la Rúa da Ponte

El Concello de Marín ha alertado de que «las obras de la Rúa da Ponte», recién finalizadas tras la reforma del vial en pleno casco urbano, «presentaron desperfectos en su ejecución, muchos en parte por las inclemencias meteorológicas, que serán subsanados cuando el tiempo mejore y tal y como le exigieron el Concello y la Xunta de Galicia a la empresa adjudicataria».

Así se acordó en la visita de obra y posterior reunión que tuvo lugar este semana en Marín, promovida por el gobierno local, y en la que participaron la Xunta, como administración responsable del proyecto, y la empresa Oresa, que se encargó de la ejecución de los trabajos.

El Concello añade que «en el momento en que las lluvias den una tregua, habrá que actuar en el asfaltado del firme, en las arquetas y en los remates de las jardineras». se subraya que «la Xunta prestó su colaboración total y desde el Concello se hará un seguimiento intenso para que la obra quede en perfecto estado».

No se detalla un plazo concreto para ejecutar estas reparaciones, si bien «será prudencial», concluye el gobierno local.