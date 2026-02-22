La Gala do Deporte se aplaza para poder celebrarse tras la apertura del auditorio

El futuro auditorio de Marín ya está finalizado y solo los últimos toques de su equipamiento escénico y la conexión eléctrica. Todo apunta a que su inauguración se realizará en cuestión de semanas, pero aún no hay fecha concreta. Lo que sí se ha decidido es que será la Gala do Deporte la que estrene el centro cultural. Por ello, esta entrega de premios, prevista para este mes de febrero, se aplaza hasta disponer del nuevo recinto.

Desde enero se conoce a los ganadores. En la categorías de mejores deportistas, Iván García Martínez y Arlet Ortiz Benito, ambos del club Taekwondo Mats, se llevan el reconocimiento. Los mejores deportistas base se los llevaron Xián Gutiérrez Dopazo y Ángela Balado Conde.

En el apartado de Inclusividad, el jurado distingue a Paula García Vázquez «por romper límites» y por sus resultados en el Gallego de Remo Indoor paralímpico y en el autonómico de Remo Olímpico, además de podios en el Campeonato de España y la Copa Primavera.

El premio a Mejor Entrenador es para Emilio Gutiérrez Jalda, del Remo Ría de Marín, y el Club Deportivo La Peña es reconocido como mejor club. El galardón a Mejor Patrocinio recayó en SEI San Narciso y el Open Villa de Marín de Boxeo fue elegido Mejor Evento.

Las obras del auditorio suman ya más de tres años y medio y cerca de seis millones de presupuesto. Se trata de un edificio levantado en un solar de cesión de la Autoridad Portuaria cerca de la plaza de España, con un diseño «semisubterráneo, reduciendo así la barrera visual y priorizando la horizontalidad, para que no se distorsione la imagen de la fachada costera». Esencialmente, el exterior del inmueble combinará tramos verdes de cubierta vegetal; de vidrio y de acero. «Será especialmente interesante la vista el edificio desde la Alameda, ya que, al estar más elevada sobre el terreno, servirá como mirador de la superficie del auditorio, cuya horizontalidad permitirá que el aire sea el último elemento del paisaje a la vista». La sala principal contará con un patio de butacas con un área de unos 640 metros cuadrados, con 550 asientos, y un escenario de cerca de 220. El patio de butacas se puede dividir en tres subespacios que pueden albergar tres vistas a la vez. Además, el equipamiento contará con cuatro aulas, tres de varios tamaños y una más grande diseñada para usos multidisciplinares; dos baños, siete camerinos, una sala de audiovisuales y un almacén. Toda la planta sumará un espacio total de casi 2.000 metros cuadrados.

La edificación contará con un gran hall de entrada, donde también se ubicará la futura Oficina Virtual de Turismo, que contará con pantallas multitáctiles, proyecciones y gafas de realidad virtual.