Felicitación real a José Antonio Lema

El deportista de alto nivel y militar, José Antonio Lema Soto, resiedne en Ponteveda desde hace dos décadas, fue recibido en audiencia oficial por el rey Felipe VI en el Palacio de El Pardo en el marco de un reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que ostentan la condición de deportistas de alto nivel y que han alcanzado la excelencia en competiciones internacionales. Lema Soto, referente europeo en tiro de precisión a larga distancia, recibió el saludo personal del monarca «Es un orgullo inmenso comparecer ante Su Majestad como militar y como deportista de alto nivel. Este reconocimiento pone en valor el sacrificio y la dedicación necesarios para llevar la bandera de España a lo más alto de la competición internacional», declaró Lema Soto tras la recepción.