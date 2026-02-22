Turismo
Éxito de participación en el Mercado O Tinglado de segunda mano
Pontevedra
La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, destacó ayer la alta participación en el mercado de segunda mano de O Tinglado de Pontevedra como ejemplo de compromiso de la ciudadanía con la reutilización y el consumo responsable. Un total de cien particulares expusieron gratis sus artículos para ser vendidos.
Esta iniciativa se enmarca en el plan sectorial de gestión de residuos municipales autonómicos 2030, con el que la Xunta de Galicia busca implicar a las entidades locales en la implantación de un modelo circular que contribuya a cumplir con la exigencias normativas.
- Deshumidificadores al rescate
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo
- La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande
- Las viudas alegres del Equipo Ja ganan el Concurso de Murgas 2026 de Pontevedra
- Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz