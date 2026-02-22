Éxito de participación en el Mercado O Tinglado de segunda mano

La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, destacó ayer la alta participación en el mercado de segunda mano de O Tinglado de Pontevedra como ejemplo de compromiso de la ciudadanía con la reutilización y el consumo responsable. Un total de cien particulares expusieron gratis sus artículos para ser vendidos.

Esta iniciativa se enmarca en el plan sectorial de gestión de residuos municipales autonómicos 2030, con el que la Xunta de Galicia busca implicar a las entidades locales en la implantación de un modelo circular que contribuya a cumplir con la exigencias normativas.