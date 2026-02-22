Enrique de Madaria (médico): «La pancreatitis aguda es la tercera causa de hospitalización por enfermedad digestiva»

El doctor e investigador Enrique de Madaria Pascual es el segundo invitado de la iniciativa «Pontevedra, ¿quién pasa? Seis expertos en salud, seis meses», puesta en marcha por el servicio de Aparato Digestivo del Complexo Hospitalario de Pontevedra y O Salnés a través del Grupo de Investigación Idara. El especialista, que lideró un estudio sobre la pancreatitis aguda que ha cambiado su tratamiento a nivel internacional, ofrecerá el martes (24 de febrero) dos charlas abiertas al público: una a las 13.30 horas en el Hospital Montecelo (sobre pancreatititis) y otra a las 18.30 horas en la sede Afundación de Pontevedra (sobre cáncer de páncreas).

¿Qué es el páncreas y cuál es su importancia en nuestro cuerpo?

Es como una especie de glándula con la forma de una salchicha que está en la parte alta y detrás del abdomen. Tiene una doble función. Por un lado la endocrina, porque produce una de las hormonas más importantes, la insulina, que regula el nivel de azúcar, glucosa, en la sangre. La otra función es la que lo convierte en un órgano esencial en la digestión, ya que produce el jugo pancreático, un líquido lleno de enzimas que digieren la comida: grasas, hidratos de carbono, proteínas... Son dos funciones relacionadas, aunque son diferentes.

Ha elegido hablar de pancreatitis aguda en la clase magistral que impartirá en Montecelo, por cierto su especialidad a nivel médico.

Sí. La pancreatitis aguda es una enfermedad muy poco conocida por la población general pero frecuente en España, porque es la tercera causa de ingreso hospitalario por enfermedad digestiva. Es una inflamación aguda de este órgano. Ocurre de forma de forma repentina y da un dolor muy fuerte abdominal y vómitos. En dos de cada tres pacientes hay una evolución muy buena y en dos o tres días están recuperados, pero desafortunadamente uno de cada tres puede tener complicaciones. Hay casos menos frecuentes, un 2%, en los que la pancreatitis es de mucha gravedad y el paciente puede fallecer.

¿Cuáles son las causas de la pancreatitis aguda?

En el 60% de los casos es por piedras en la vesícula. Se salen de la vesícula y van al conducto de la bilis. Tapan el páncreas y lo inflaman. En otro 15% otra causa importante es el alcoholismo, el consumo muy elevado de alcohol durante muchos años, no un atracón de los fines de semana. Otros casos son los de personas que tienen los triglicéridos muy elevados, con más de 1.000 miligramos por decilitro. Y, por último, hay causas más raras, como las infecciones derivadas de enfermedades como las paperas o por complicaciones con algunas medicaciones.

¿Cuáles son los tratamientos?

Antes se defendían dos cosas fundamentales: el ayuno para no estimular el páncreas y que no se pusiera peor y la hidratación por vena. Sin embargo, con estudios y a lo largo de estos años se ha visto que dejar al paciente en ayunas más tiempo no lo mejora. Ahora en cuanto puede comer le damos. Pueden ser 12 horas, 24 o 48, según él lo necesite por lo molesto que esté o el dolor que tenga. En cuanto a los líquidos intravenosos por goteros, nuestro grupo hizo un estudio publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine bajo el título «Waterfall» (cascada en inglés) en el que comparamos en un ensayo clínico internacional dar muchos fluidos o dar una cantidad más restringida. Demostramos que dar muchos fluidos era malo para el paciente porque le daba insuficiencia cardíaca, el paciente tenía encharcamiento de pulmón. Nuestro grupo, con este estudio, cambió la práctica clínica, de forma que ahora se recomienda una fluidoterapia más restrictiva. Ahora en las nuevas guías de práctica clínica internacionales recomiendan lo que dijo nuestro estudio, lo cual para nosotros, desde Alicante, es un motivo de orgullo.

¿Qué otras enfermedades se pueden sufrir en el páncreas?

Pues también están los quistes de páncreas. Están empezando a suponer un problema porque hay muchos. Y luego está el cáncer de páncreas, que es un problema porque sigue siendo el tumor en el ser humano con peor pronóstico actualmente. Se está avanzando, pero poquito a poco y es una asignatura pendiente que todos tenemos.

¿A qué se debe esa menor esperanza de vida que en otros tipos de cáncer?

Hay tres cosas que lo hacen un tumor de especial mal pronóstico. La primera es que crece sin dar síntomas, y muchas veces cuando empiezan es demasiado tarde para poder intentar el único tratamiento potencialmente curativo que hay, que es la cirugía. Entonces, a lo mejor el paciente empieza con dolor, se le hace un TAC y tiene metástasis hepática o el tumor está en el páncreas, pero también está invadiendo arterias de la zona que hacen que no se pueda quitar. No hay posibilidad de curación. Eso ocurre en el 80% de los casos. La segunda es que es un tumor que se expande fuera del páncreas muy pronto en su evolución, es decir, que tiende a pasar a los ganglios linfáticos de alrededor del páncreas muy pronto y va a dar metástasis muy pronto. Y el tercer problema es que no tenemos un buen tratamiento de quimio o radioterapia que controle esa enfermedad que sale del páncreas, con lo cual la capacidad que tenemos de controlar esas extensión en los pacientes es muy baja, ya sea porque no los has podido operar o porque los has operado. Entonces eso hace que la supervivencia global a cinco años sea aproximadamente de un 10%. Claro, es muy bajita.

¿Y la inmunoterapia?

Pues está empezando a haber avances. En el mundo del cáncer de páncreas está el famoso estudio de investigación del doctor Mariano Barbacid, que ha descubierto en ratones que si tú atacas al cáncer de páncreas con tres fármacos diferentes que atacan a tres mecanismos celulares diferentes, consigues que no escape al tratamiento, ya que ese era el problema, ya que había células que se volvían resistentes al tratamiento. De esos tres fármacos que usa, dos están ya disponibles en el ser humano, pero hay uno que no lo está aún y eso hará que, a pesar de ser un estudio superprometedor, tarde años en llegar al paciente.

Es un avance importante...

Y hay más. Hay un estudio prometedor sobre una vacuna personalizada contra proteínas del cáncer y también avances en terapias para enseñar a las células defensivas, las T CAR, a atacar al tumor.

¿Qué le llevó a usted a especializarse en el páncreas?

Yo empecé en el año 2000 hacer la residencia en aparato digestivo en el Hospital de Alicante. El jefe de Medicina Interna era un gran investigador en páncreas y yo empecé a hacer investigaciones con él. Hice mi tesis de páncreas y cuando acabé la residencia la plaza de páncreas que había quedó libre y me la ofrecieron. Lo vi una oportunidad maravillosa y aquí está el resultado. Para mí es algo apasionante a lo que dedicarme.

