Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval

Sanxenxo se llenó este domingo de color y diversión con el tradicional desfile de carnaval de adultos y niños. En esta ocasión el recorrido fue diferente, marcado por las obras de reparación del último tramo del Paseo de Silgar. Por motivos de seguridad, la comitiva cambió de escenario y arrancó a las 16.00 horas en la Carretera de la Circunvalación, a la altura de la antigua discoteca Pirámide, para continuar por la Avenida de Galicia y la calle Rafael Picó hasta poner el broche en la lonja de Portonovo.

Mujeres disfrazas de brochas en Sanxenxo. / Gustavo Santos

Desde primeras horas de la tarde se notó el movimiento en los accesos. El tráfico permaneció cortado durante todo el desfile, aunque se mantuvo en todo momento la entrada a la Estación de Autobuses, donde los participantes pudieron recoger los dorsales. La organización también facilitó la llegada del público con aparcamientos gratuitos cerca de la salida, en el entorno de la piscina de Baltar y en una zona próxima al mercado de Portonovo, entre otros puntos habilitados.

Los niños enriquecieron de forma «riquiña» el desfile. / Gustavo Santos

Todos los ganadores

Este es el listado completo de premiados. En infantil, la categoría individual/pareja fue para As criaturas de Fraga (1º), Alma Salvaje (2º) y Pez Linterna (3º), y en grupos ganaron Reinventando el país de las maravillas (1º), Quen o vive e quen o goza. Barranquilla (2º) y La tarta se comparte (3º).

En adultos, en individual/pareja se impusieron Muller escorpión (1º), Pide un desexo (2º) y Pedroche (3º). En grupos de hasta 20 componentes Reinas do lago (1º), Remendos do faiado (2º) y Gripe aviaria (3º), mientras que en grupos de más de 20 Mar tropical (1º), Gran showman (2º) y Raíces de África (3º). Por último, en fantasía los premios fueron para Ave Fénix (1º), Os 100 Tolos (2º) y Os Retrincos (3º). En total se repartieron 10.830 euros.