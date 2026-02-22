Cuntis vive el día grande de la Festa do Lacón con Grelos

Cuntis vuelve a vestirse de fiesta para celebrar la XXVII Fiesta del Lacón con Grelos, declarada de Interés Turístico de Galicia. La programación arrancó el viernes con la tradicional Gala do Chapante, que en esta edición rindió homenaje a Casa Chedas y ayer actuó Cómplices solo con Teo Cardalta ante la baja de María Monsonís, por lo que el concierto fue gratuito.

Hoy domingo es el gran día de la fiesta con el pasacalles, el desfile del Entroido Tradicional do Folión de Carracedo da Serra, los certámenes de artesanía, cerámica y encaje, entre otros.

Noticias relacionadas

El periodista Alfonso Hermida ejerce de pregonero antes de la comida del lacón con grelos. Por la tarde los pequeños podrán disfrutar con animación infantil en la carpa de la Praza da Constitución y taller prehistórico y después habrá una actuación musical a cargo de Fátima Pego. La fiesta culminará con el Velorio do Chapante y su posterior entierro.