El CEIP de Tenorio recuperará en marzo su plena normalidad

Los alumnos pudieron regresar a clase el pasado jueves, pero la plena normalidad en el CEIP de Tenorio no se recuperará hasta el mes de marzo, después del incendio que afectó el colegio el pasado día 11. Así lo confirmó ayer la Consellería de Educación tras una visita de su titular, Román Rodríguez, al centro. El conselleiro anunció que la previsión es que, a lo largo del mes de marzo, se pueda ir recuperando el uso de todos los espacios, comedor y cocina incluidos. El presupuesto estimado total de los trabajos de rehabilitación tras el incendio asciende a alrededor de 300.000 euros.

Rodríguez destacó que «la puesta en común y el entendimiento que hubo en todo momento es un ejemplo de que la colaboración institucional y la buena disposición son prioritarias para resolver los problemas de los ciudadanos en general y, en este caso concreto, de ofrecer una solución rápida y ágil a la comunidad educativa de Cerdedo-Cotobade».

Tras el incendio ocurrido en un almacén anexo al comedor del colegio, la Xunta, en colaboración con el Concello y con las empresas de limpieza y de construcción, emprendió los trabajos de reparación y limpieza con el fin de garantizar la actividad lectiva ordinaria el pasado jueves tras el regreso de las vacaciones de Entroido.

Las actuaciones ya finalizadas abarcaron la limpieza profunda por parte de una empresa especializada de las estancias afectadas, la aplicación de tratamientos con ozono para eliminar el olor a quemado y los restos de humo, la retirada de escombros y falsos techos dañados, así como la revisión de la instalación eléctrica. También se contrató un servicio de cátering provisional, hasta que se pueda recuperar el uso de la cocina y el comedor.

Finalizadas estas tareas, comienzan ahora los trabajos para poner de nuevo en funcionamiento la calefacción, así como la limpieza en profundidad de la cocina y el comedor, incluyendo una revisión de los electrodomésticos. Asimismo, se renovará la instalación eléctrica de las zonas más afectadas y se sustituirán los falsos techos.

Noticias relacionadas

La previsión es que todas las actuaciones estén finalizadas a finales del mes de marzo de tal manera que se puedan ir recuperando los espacios que aún están fuera de funcionamiento, como es el caso de la cocina, el comedor, la biblioteca, el Polo Creativo y unos aseos.