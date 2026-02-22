Alertan de casos de «ventas agresivas» a mayores del municipio

El Concello de Campo Lameiro ha alertado de que en los últimos días se «ha detectado en varios lugares del municipio la presencia de individuos que venden u ofrecen servicios por los domicilios donde viven personas mayores solas y vulnerables». Por ello, el gobierno local emplaza a las posibles víctimas y a otras personas mayores del municipio que extremen las precauciones y, de ser necesario, llamen a la Guardia Civil.

Explica que «la venta agresiva es una estrategia comercial intrusiva centrada en cerrar transacciones de forma inmediata mediante presión, manipulación o creación de urgencia falsa, a menudo ignorando las necesidades reales del consumidor. Utiliza técnicas de alto impacto para forzar compras impulsivas sobre todo entre personas mayores especialmente vulnerables».

Ante esa circunstancia, el Concello recomienda «no atender a estas personas, pedir asesoramiento, no dar datos personales ninguno y no firmar ningún tipo de papel que pueda luego ser utilizado para pasar recibos a cobro. En caso de ser objeto de un presunto acoso, no dude en llamar a la Guardia Civil».