Campo Lameiro
Alertan de casos de «ventas agresivas» a mayores del municipio
El Concello de Campo Lameiro ha alertado de que en los últimos días se «ha detectado en varios lugares del municipio la presencia de individuos que venden u ofrecen servicios por los domicilios donde viven personas mayores solas y vulnerables». Por ello, el gobierno local emplaza a las posibles víctimas y a otras personas mayores del municipio que extremen las precauciones y, de ser necesario, llamen a la Guardia Civil.
Explica que «la venta agresiva es una estrategia comercial intrusiva centrada en cerrar transacciones de forma inmediata mediante presión, manipulación o creación de urgencia falsa, a menudo ignorando las necesidades reales del consumidor. Utiliza técnicas de alto impacto para forzar compras impulsivas sobre todo entre personas mayores especialmente vulnerables».
Ante esa circunstancia, el Concello recomienda «no atender a estas personas, pedir asesoramiento, no dar datos personales ninguno y no firmar ningún tipo de papel que pueda luego ser utilizado para pasar recibos a cobro. En caso de ser objeto de un presunto acoso, no dude en llamar a la Guardia Civil».
- Deshumidificadores al rescate
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo
- La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande
- Las viudas alegres del Equipo Ja ganan el Concurso de Murgas 2026 de Pontevedra
- Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz