A Xunqueira abre el capó de la FP

La automoción está siendo la gran protagonista en el CIFP A Xunqueira durante este fin de semana. El centro pontevedrés apuesta por este formato en un sector en el que se aprende mirando, tocando y preguntando.

Con las V Xornadas de Automoción, el recinto educativo abre sus talleres al público para que la formación profesional deje de ser una idea abstracta y se vea en pleno funcionamiento.

«Montamos estas jornadas para que se vea todo lo que engloba la automoción, es un abanico muy amplio», explica el organizador del certamen, Pablo Vila.

Ese cartel va mucho más allá de la mecánica tradicional. Vila insiste en que la propuesta busca enseñar la variedad real del sector, desde los trabajos más finos hasta los más industriales.

«Si te gusta desde el detailing y la carrocería hasta la mecánica más dura, aquí tienes camino para crecer», anuncia, subrayando que el ciclo permite ir avanzando por distintos niveles. «La formación es amplia, ya que ofrecemos ciclo básico, medio, superior y también un curso de especialización en vehículos eléctricos».

La organización del evento también está pensada para que nadie se quede mirando desde la puerta. «Los talleres funcionan en paralelo y el alumnado rota por grupos para aprovecharlo todo», comenta Vila. En ese recorrido se ven técnicas que llaman la atención incluso a quien no viene del mundo del motor. Reparación de chapa con varillas, personalización y pintado son solo algunos de los talleres que se llevaron a cabo ayer.

Los talleres son simultáneos y los interesados van rotando de uno a otro para no perderse nada. | RAFA VÁZQUEZ

«Esto son unas puertas abiertas. Enseñamos los talleres para que alumnado de otros centros venga, lo vea y se anime», argumenta Vila. La respuesta, según cuenta, ha sido notable en la primera fecha. «Tenemos aforo limitado en el salón de actos a 250 personas y estaba a reventar, pero a lo largo del día pasaron alrededor de 400», afirma, con el ambiente de los talleres como termómetro del interés.

En cuanto a la empleabilidad, el organizador es optimista. «En salidas laborales estamos muy bien, quien termina y quiere trabajar, no suele tener problema».

Vila matiza que el mercado debe acompañar, ya que «algunas empresas deben incentivar más a través de la formación y ofreciendo sueldos acordes a la cualificación», apunta.

Desde su punto de vista, el ciclo forma técnicos con una base amplia y actualizada, y esa preparación no siempre se refleja después en las primeras condiciones laborales.

El futuro inmediato pasa, además, por los eléctricos. Vila destaca la especialización que ofrece el centro y el enfoque práctico con el que se imparte. «En la especialización tocamos cosas avanzadas como los trabajos sobre baterías, que no lo hacen en los concesionarios», apunta.

La idea es que el alumnado entienda «cómo funciona el vehículo eléctrico por dentro», y que sepa enfrentarse a tecnologías que ya están llegando al día a día de los talleres.

También hay una lectura social, ya que cree que la Formación Profesional vive un cambio de percepción y que su valor crece porque responde a necesidades reales. «La mano de obra profesionalizada, de momento, no la sustituye la inteligencia artificial», comenta.

Último día de actividades

Como recordatorio, el programa del fin de semana combina obradoiros y ponencias centradas en la competición y la nueva movilidad. Entre las intervenciones figuran empresas como LK Mobility o UCAV Racing Engineering, y personalidades de la talla de Sergio Vallejo, ganador del campeonato nacional de rally en dos ocasiones (2009 y 2014).

Las jornadas se completan hoy con la muestra de vehículos clásicos, una mesa redonda con responsables del sector y la presentación del proyecto Xunkart, el kart eléctrico que ha sido desarrollado en el propio centro pontevedrés.