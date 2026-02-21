La vida es una parodia y Pontevedra la celebra a lo grande

De ingenio y buen humor volvieron a tirar las agrupaciones que participan cada año en la Mostra da Parodia del Entroido pontevedrés, que este año celebró su XXIX edición.

Ayer montaron sus particulares espectáculos ocho: Os do Val do Lérez, Vamos a Todo, Os das Pistas, Equipo Ja, Parodia PTV, Las Flores del Carnaval, Cor Café y Contos de Galerna.

En diferentes emplazamientos en el casco histórico, todos muy próximos para la comodidad del público, arrancaron sonrisas y carcajadas de un público fiel que año tras año se anima a ver los espectáculos.

Os do Val do Lérez optó en esta ocasión por un «Masterchef bebé», en el que unos simpáticos guiñoles dieron consejos sobre la mejor alimentación complementaria.

Muy cerca de ellos, los de Equipo Ja recordaron viejos tiempos con la atracción de feria «El torito vacilón», mientras que Os das Pistas, pregoneros del Entroido de Pontevedra este año, escenificaron «O peche das Galerías Oliva», animando al público a entrar en una hipotéticas zona comercial en la que no faltó la señora de la limpieza increpando a quien le pisase lo fregado, una cafetería de lo más moderna y la peluquería tradicional.

El «Grand Prix» de Vamos a Todo.

Vamos a Todo ocuparon buena parte de la Praza da Ferrería con su «Grand Prix», en el que más de un «pieza» terminó tumbado, como en el conocido programa televisivo.

Y también en esta céntrica plaza se colocaron Las Flores del Carnaval, con su «Furancho o vai do Carallinho», en el que no faltó el DJ Quico y una completa carta con: chorizo Moncloa, callos del parado, polbo a la Zarzuela, raxo de Poio, orella Carlos Tercero, pimientos Maduro y huevos trumperos.

La «Congregación del Santísimo Empotrador» y su «Cabaret» fueron cosa de Cor Café: obispos y monjas descocados, vino y... mucho vicio.

En cuanto a la parodia PTV, invitaron a Alfonso se Rueda, Isabel Abuso, Pedro Ensanche o Lupe Mirto a su escenario de entrevistas y espectáculo, donde abundaron las banderas de España.

Además, Contos de Galerna ofrecieron música de taberna en ambiente marinero: boyas, redes y otros aparejos de pesca.

El «Masterchef bebé» de Os do Val do Lérez.

Resultado de las Murgas

Respecto al Concurso de Murgas del Entroido, que se celebró en días previos al de la Parodia, fueron las viudas alegres de la murga Equipo Ja las que se alzaron con el primer premio del Concurso de Murgas del Entroido 2026 de Pontevedra. Y lo hicieron con holgura, al recibir 70 puntos por su representación de la nueva vida una vez libres del «peso» del matrimonio. Salir con las amigas a divertirse y disfrutar de la mítica Discoteca La Luna es el mejor de los planes. Y así lo dejaron claro sobre el escenario en el Pazo da Cultura. Su premio conlleva una cantidad económica de 1.200 euros.

Los siguientes fueron los de Val do Lérez, con 65 puntos y un segundo premio de 1.050 euros.

Las integrantes de la murga femenina de O Grove Tropa de Moncha a Caralla consiguieron el tercer puesto con 59 puntos y 800 euros, mientras que los de Naveira se llevan 750 euros con el cuarto premio que les adjudicaron sus 57 puntos.

Cierra el listado de ganadores de este año la agrupación de O Grove Jana de Leria: 56 puntos y 400 euros en premio.

El final del carnaval pontevedrés será esta noche con el velatorio, funeral y entierro del Loro Ravachol, a partir de las seis de la tarde y con cremación tras la procesión de las nueve de la noche.