El Supermercados Froiz echa a rodar en una nueva e ilusionante temporada

El Grupo Deportivo Supermercados Froiz presentó este viernes su nueva temporada en un acto celebrado en el salón de plenos del Pazo provincial. La puesta de largo reunió a representantes institucionales, figuras reconocidas del ciclismo y del deporte gallego y a los alcaldes de Pontevedra y Poio, en una jornada que sirvió para reforzar la visibilidad de una de las estructuras más emblemáticas del pelotón en Galicia.

Óscar Pereiro, Álvaro Pino y Marcos Serrano. | RAFA VÁZQUEZ

La cita tuvo como eje central dar a conocer la composición del equipo de cara al nuevo curso, en una presentación que combinó la vertiente deportiva con el componente social que acompaña al club desde hace décadas. Además de la exposición del proyecto para la temporada, el acto incluyó la proyección de distintos vídeos sobre la trayectoria de la escuadra pontevedresa, así como un apartado de reconocimiento a patrocinadores y colaboradores, piezas clave en la continuidad del conjunto. También hubo un guiño a la cantera y al vínculo con la ciudad con la entrega de obsequios a estudiantes del colegio San José, presentes en el evento.

Algunos de los asistentes a la presentación. | RAFA VÁZQUEZ

La presentación reservó un espacio especialmente emotivo para rendir homenaje a Máximo Sánchez, propietario de Pomasa, una de las empresas patrocinadoras del club, tras su reciente fallecimiento. En el transcurso del acto también se puso en valor el peso histórico del ciclismo provincial con el reconocimiento a dos nombres destacados como Álvaro Pino, Óscar Pereiro y Marcos Serrano, en una jornada que mezcló memoria, agradecimiento y ambición deportiva de cara al nuevo año competitivo.

Con casi cuarenta años de historia, el Supermercados Froiz afronta la temporada con el objetivo de mantener su condición de referencia del ciclismo gallego y nacional, sosteniendo un modelo que ha combinado resultados, estabilidad y formación. En paralelo, el equipo continúa ejerciendo de escaparate deportivo para las Rías Baixas en un calendario exigente, con la mirada puesta en seguir creciendo dentro de su categoría y consolidando el trabajo colectivo que caracteriza al club.

En ese contexto, el ciclismo se mantiene como una de las disciplinas integradas en la estrategia deportiva provincial, con líneas de apoyo que abarcan el respaldo a deportistas y clubes, la mejora de instalaciones deportivas municipales y campañas de promoción que conectan turismo y deporte. Un marco en el que también se contempla el impulso a eventos vinculados a la bicicleta, reforzando la presencia de la provincia en citas y recorridos de especial relevancia.