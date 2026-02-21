Lourizán
Reunión técnica para impulsar las obras en el Pazo
La Xunta avanza con el Concello los trabajos previos a la licitación de la rehabilitación
C. P. C.
La Xunta de Galicia, a través de la Agencia Gallega de la Industria Forestal (Genera), mantuvo ayer, viernes, una reunión con personal técnico del Concello de Pontevedra para avanzar en los trabajos previos a la licitación de las obras de rehabilitación del Pazo de Lourizán.
La reunión, que tuvo lugar en el propio recinto, sirvió para informar in situ del proyecto y de la documentación requerida por parte del Concello para la solicitud de licencia, toda vez que ya se dispone del proyecto básico de rehabilitación y de los informes sectoriales de la Agencia Turismo de Galicia, Patrimonio Natural, de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Augas de Galicia y Patrimonio Cultural.
La Xunta trabaja con la previsión de poder licitar las obras de rehabilitación del pazo este mismo año para comenzar la ejecución de los trabajos entre finales de 2026 y comienzos de 2027.
