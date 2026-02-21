Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Reforzarán el apoyo a los alumnos del colegio Campolongo

CEP Campolongo de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Ana López

Pontevedra

El equipo directivo del CEP Campolongo de Pontevedra ha comunicado a las familias que tras la preocupación mostrada por algunas de ellas se optimizarán los recursos humanos del colegio para que los alumnos con necesidades educativas especiales y de apoyo educativo «sean atendidos con todos los apoyos y refuerzos que necesiten». En próximos días se les comunicarán las medidas en concreto que se llevarán a cabo.

La decisión se ha tomado con el asesoramiento de la Inspección Educativa y después de que madres y padres se concentrasen tanto ante el centro escolar como ante la Xunta de Galicia en Campolongo, pidiendo dichos refuerzos. Las familias aseguran que los recortes en profesorado favorecen la desigualdad en el trato a los alumnos con necesidades de apoyo especiales. Es más, el BNG llevó el caso al Parlamento gallego para recuperar profesionales en el colegio.

