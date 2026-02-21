Las reclamaciones sobre telefonía y energía caen un 32% en Pontevedra

Las reclamaciones relativas a los ámbitos de las telecomunicaciones y la energía siguen siendo las más numerosas en el balance anual de la oficina de Pontevedra del Instituto Galego do Consumo e da Competencia de la Xunta de Galicia. Según los datos a los que ha tenido acceso FARO, del total de 2.855 reclamaciones presentadas por los consumidores, casi cuatro de cada diez, 1.036, se correspondieron con problemas con empresas tanto de telefonía como de electricidad, gas, etc...

Bajan un 32% respecto al año anterior, 2024, pero aún así repiten como los sectores más conflictivos para los particulares, que se ven obligados a recurrir a los organismos oficiales para tratar de resolver el desacuerdo. De hecho, de las 4.355 consultas realizadas en esta oficina autonómica, 1.232 se refirieron a ambos campos, aunque finalmente no todas se convirtieron en reclamaciones como tal.

En base a la información facilitada por la Consellería de Empresa, Emprego e Emigración, hubo el año pasado 606 reclamaciones por cuestiones de telecomunicaciones (836 en 2024) y 430 por energía (683 en 2024), con lo que se mantienen los dos primeros puestos del «ranking».

También permanece en el tercer lugar el sector de la automoción y los vehículos sin motor. En 2025 se oficializaron 189 reclamaciones al respecto, solo dos menos que el año anterior, cuando habían sido 191.

Hay que irse al ámbito del turismo y el ocio para encontrar el cuarto puesto. Fueron 181 quejas el año pasado, una veintena más que en 2024.

Le sigue el comercio electrónico, con 140, que escala puestos respecto al año anterior y se sitúa en el quinto. Su lugar lo ocupaban la salud y estética en 2024, con 134. Este último supuso el año pasado 97 reclamaciones y le siguieron muy de cerca las 95 del sector de la electrónica, eléctrico y óptico.

Completan el listado de quejas expuestas por los consumidores en la oficina de Pontevedra los transportes, con 94; la industria de la alimentación, con 88; el textil y confección, con 87; el financiero, con 76, y la enseñanza, con 29.

Para llegar al total de 2.855 reclamaciones en el conjunto del año hay que sumar las 743 que se aglutinan en el apartado de «otros sectores».

Municipios y oficinas

Teniendo en cuenta los principales ayuntamientos de la comarca de Pontevedra, 859 reclamaciones eran del municipio capitalino, 268 del de Poio, 118 del de Marín y 114 del de Sanxenxo. Son cifras todas más bajas que las de 2024: 893, 211, 193 y 143.

En el conjunto de la provincia de Pontevedra, el Instituto Galego do Consumo e da Competencia recibió el año pasado 6.590 reclamaciones: las 2.855 de la oficina de Pontevedra más 3.735 de la de Vigo.

En cuanto a las consultas, meramente informativas, fueron 4.355 en Pontevedra y 5.153 en Vigo. Es decir, 9.508 en total.

Desde el Instituto Galego do Consumo se recuerda que cuando una persona consumidora entra en conflicto o desacuerdo con una empresa o una persona profesional que le vendió el producto o le prestó el servicio, puede poner de manifiesto los hechos ante la Administración competente, previa reclamación a la empresa, salvo que no sea posible, solicitando una solución al conflicto presentado.

Es importante informarse de los plazos para poder reclamar, ya que estos varían en función de la relación de consumo respecto a la que se presente el conflicto.

Noticias relacionadas

«Así, por ejemplo, en materia de vivienda hay hasta tres plazos distintos, en función del tipo de daños (10 años, 3 años, 1 año). Por eso no debe retrasarse la obtención de la información sobre este extremo, ya que se podría llegar la que una reclamación extemporánea haga perder derechos que de otra forma se podrían haber ejercitado», recuerda el IGC, que en abril de 2025 cumplió tres décadas de actividad atendiendo y asesorando a la ciudadanía. La oficina de Pontevedra se encuentra en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Campolongo.