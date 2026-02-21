El Ravachol «inuit» no se salva del fuego

Se empieza a comentar que en Pontevedra hay un pacto con alguna deidad, o incluso el diablo, que permite que año tras año, salvo excepciones, los eventos festivos más importantes de la Boa Vila salgan adelante sin que la lluvia logre su cancelación. Y el Entroido de 2026 ha sido, una vez más, buena muestra de ello. Si el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, y su equipo han firmado algún acuerdo sobrenatural no se sabrá nunca, pero sí es de conocimiento general que Pontevedra puede presumir de unas celebraciones a lo grande que atraen a vecinos de otros municipios que se unen a la diversión. La fiesta a orillas del Lérez está siempre garantizada.

Tras una semana de un completo programa festivo, el carnaval culminó con la quema del irreverente loro Ravachol, el compañero de botica de Perfecto Feijoo, que tampoco este 2026 se salvó del fuego de la hoguera en la Praza da Ferrería. Al contrario que otros municipios, Pontevedra pudo completar su programación sin suspensión alguna por la lluvia. Las borrascas respetaron las citas locales.

Su crematorio se llevó a cabo con el acompañamiento de miles de personas, que primero lo velaron en la Praza da Verdura y después caminaron junto a su estandarte por las calles del casco histórico hasta conducirlo a la céntrica plaza.

De nuevo el ave quiso despedirse de este mundo defendiendo una causa justa de importancia para la sociedad en general. El «trumpismo» ha sido el objetivo de su crítica en esta ocasión, así que Ravachol se visitó de «inuit», nativo indígena de las regiones árticas como Groenlandia. Con este gesto ha querido mostrar su apoyo a la comunidad de la isla ártica, la más grande del mundo, que vive bajo la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que con su ansia imperialista pretende bien comprarla, bien invadirla, pese a la oposición de Dinamarca, país del que forma parte oficialmente.

Los encargados de vestir al loro, la Asociación Recreativa Xeve, repitieron en este bonito trabajo por 19 año consecutivo. Son meses de actividad en un ave que mide 2,60 metros de altura.

Con el funeral de Ravachol se puso el punto y final al carnaval local, que comenzó el viernes 13 de febrero con el tradicional pregón, que este año ha corrido a cargo de la agrupación Os das Pistas.

Precisamente, estos grupos tienen gran protagonismo en el Entroido de Pontevedra, ya que con los encargados de dar vida al Concurso de Murgas y a la Mostra da Parodia. Este último lo ganaron, precisamente, Os das Pistas, con una original recreación del cierre de las Galerías Oliva, una zona comercial que dio mucho que hablar en los últimos años, cuando se eliminó la histórica entrada desde la calle Gutiérrez Mellado.

En cuanto a la competición de las murgas, en el Pazo da Cultura, dejó este año el primer premio en el Equipo Ja, con una espectáculo de viudas alegres que celebran su «soltería» yendo de marcha a la discoteca La Luna.

Jornadas especializadas

El Entroido 2026 de Pontevedra ha querido rendir homenaje al escritor, artista y político Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con motivo del 140 aniversario de su nacimiento, en 1886. De este modo, el cartel de este año se ha ilustrado con Castelao pintando sus características máscaras teatrales, siendo una de ellas la de Ravachol.

Además, el programa también ha incluido las XIV Xornadas sobre o Entroido de Galicia, con la participación de antropólogos, etnógrafos, músicos, escritores e integrantes de agrupaciones de carnavales de la comunidad autónoma, entre otros expertos en esta fiesta tradicional. Pontevedra está ya en la cuaresma y se prepara para la celebración de la Semana Santa, en abril.