El PSOE exige retomar obras pendientes de accesibilidad

El PSOE de Poio llevará al próximo pleno una moción con la que reclama al gobierno local que cumpla «de forma inmediata» las obligaciones legales en materia de accesibilidad, al considerar que esta área se encuentra paralizada desde hace más de tres años. Según expone el PSOE, durante el anterior mandato se aplicó una política planificada que permitió mejorar la accesibilidad en distintos edificios municipales, con actuaciones en espacios como la Casa do Concello, la Casa Rosada, la Biblioteca de Campelo o el Centro de Formación da Reiboa. La formación añade que en 2023 quedó redactado el proyecto técnico y consignada partida presupuestaria para instalar un ascensor en la Escola do Campo de Combarro, además de planificarse la colocación de una rampa de acceso en el Casal de Ferreiros.