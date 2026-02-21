Poio estrena «Impulso Mentor» para reducir el abandono escolar gitano

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó en el CEIP As Viñas de Poio el programa piloto «Impulso Mentor», una iniciativa dirigida a alumnado de etnia gitana con el objetivo de «prevenir y reducir el absentismo y el abandono escolar temprano en este colectivo». El proyecto se enmarca en la Estrategia de inclusión educativa de la Xunta de Galicia y se desarrolla en colaboración con la Fundación Secretaria Xitano.

Rodríguez, que estuvo acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, defendió que el plan «busca abrir más posibilidades de futuro» al alumnado participante. Según explicó, Impulso Mentor pretende «favorecer el éxito educativo de estos estudiantes abriendo oportunidades de desarrollo personal y académico».

El conselleiro subrayó que se trata de una propuesta flexible, pensada para adaptarse a las necesidades reales de cada estudiante. «Incluye medidas a la carta, para que cada alumno pueda aprovechar al máximo y desarrollar sus capacidades», apuntó. En esa misma línea, remarcó que el programa aspira a «superar las desigualdades educativas y favorecer la equidad».

La convocatoriaya ha abierto el plazo de solicitudes para los centros, que podrán presentar su candidatura hasta el 13 de marzo. En esta primera fase, la Xunta prevé seleccionar un máximo de diez colegios e institutos. El programa está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria y también a estudiantes de ESO. La Consellería recuerda que la información completa y los detalles ya están disponibles en el Portal Educativo.

El diseño del plan combina acompañamiento individual con actividades de refuerzo, con la intención de fortalecer la motivación, el interés y el compromiso con la escuela. Los centros seleccionados deberán poner en marcha un itinerario de mentoría individualizada, y además podrán incorporar sesiones grupales y actividades orientadas a reforzar competencias clave.

En la parte central del programa, los propios centros elegirán al alumnado que participará en un proceso de asesoramiento y seguimiento desarrollado por referentes gitanos o profesionales con experiencia. Está previsto, además, un bloque de refuerzo de competencias con dos horas semanales fuera del horario lectivo y tutorías trimestrales de seguimiento.

El proyecto incorpora también mentorías individuales y charlas grupales de 50 minutos impartidas por profesionales con conocimiento de la cultura gitana, con el objetivo de dar visibilidad a sus tradiciones, valores y patrimonio cultural como parte del trabajo.

En el acto de presentación participaron a su vez Eva Vera, directora territorial de la Fundación Secretaria Xitano, y Javier León, graduado en Derecho, que ejercerá como mentor en el programa.

Noticias relacionadas

Al finalizar este proyecto, los estudiantes recibirán un diploma y el profesorado coordinador obtendrá también un certificado de participación en una actividad de innovación educativa, con una equivalencia de 30 horas de formación permanente.