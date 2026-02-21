Subdelegación
Minuto de silencio por nueve mujeres
La Subdelegación del Gobierno convocó un minuto de silencio por las nueve mujeres víctimas de asesinatos machistas en España en lo que va de año, cuatro de ellas en la última semana. La mayoría de los casos estaban bajo vigilancia: en cinco de los casos los agresores habían sido denunciados previamente.
