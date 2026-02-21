Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subdelegación

Minuto de silencio por nueve mujeres

La Subdelegación del Gobierno convocó un minuto de silencio por las nueve mujeres víctimas de asesinatos machistas en España en lo que va de año, cuatro de ellas en la última semana. La mayoría de los casos estaban bajo vigilancia: en cinco de los casos los agresores habían sido denunciados previamente.

