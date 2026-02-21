Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actuación de la Guardia Civil

Intervienen un arma en Sanxenxo a un detenido por violencia de género

La escopeta se encontraba en el interior de la vivienda sin identificar

El arma estaba en el domicilio que comparte con su pareja.

El arma estaba en el domicilio que comparte con su pareja. / FdV

H.D.

Sanxenxo

La Guardia Civil localizó e intervino una escopeta en el domicilio de un vecino de la localidad de Sanxenxo, en una actuación vinculada al sistema Viogén. Los hechos ocurrieron a lo largo de la madrugada del pasado 17 de febrero, cuando una patrulla acudió a la vivienda tras un presunto episodio de malos tratos a su compañera sentimental. Durante la intervención, los agentes tuvieron conocimiento de que podía haber un arma en el interior del domicilio.

La mujer entregó de forma voluntaria una escopeta que estaba en la casa. Las comprobaciones posteriores determinaron que se trataba de un arma larga reglamentada sin identificación, junto con cartuchería de varios calibres para la misma.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo citó al varón, de 53 años, en calidad de investigado como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, al no contar con licencia ni acreditar su titularidad. El arma será remitida a Criminalística para su análisis durante los próximos días. Las diligencias se trasladaron al Tribunal de Instancia de Cambados, de guardia.

