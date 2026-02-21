Escolares investigadores

Con el objetivo de acercar el conocimiento científico a los más jóvenes e integrarlo en su día a día, la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur ha llevado a cabo el proyecto «Gastrosapiens» en el CEIP Froebel de Pontevedra.

De este modo, alumnado de sexto de Primaria vivió en primera persona el proceso completo de una investigación, en este caso centrada en la celiaquía, una afección autoinmune en la que el sistema inmunitario reacciona al gluten.

La actividad forma parte de la programación de Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación. El proyecto fue desarrollado por miembros del grupo de investigación Intelligent Digestive & AI Research Alliance-IDARA, también perteneciente al IIS Galicia Sur y vinculado al Servicio de Aparato Digestivo del área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Durante cuatro sesiones realizadas entre enero y febrero, un total de 44 niños y niñas fueron atravesando, semana a semana, las distintas fases del método científico. La propuesta buscó un formato participativo, con espacio para el juego, la creatividad y la intervención directa del alumnado.

La primera sesión estuvo centrada en observar y tuvo como protagonista a la doctora Estela Fernández Salgado, médica del Servicio de Aparato Digestivo del CHOP, centrando la investigación en la celiaquía, una dolencia relevante en el ámbito escolar a la hora de prevenir estigmas y aislamientos involuntarios.

En equipo, el alumnado formuló hipótesis diferentes y llegó a conclusiones similares, entre ellas, la constatación de una falta general de sensibilización y conocimiento sobre esta dolencia, reforzando el objetivo divulgativo del proyecto.

Las sesiones siguientes se dedicaron a cuestiones de investigación, formulación de hipótesis, recogida de datos y análisis de resultados, con actividades como encuestas o la búsqueda de bibliografía adaptada a la edad. El último eje fue comunicar lo aprendido, con la exposición de conclusiones.

En el marco de esta línea de acercar conocimiento científico a la población, el Grupo IDARA lidera también una jornada abierta el martes 24 de febrero con el experto internacional en páncreas Enrique de Madaria. Será a las 13.30 horas en el salón de actos del Hospital Montecelo y no es necesaria inscripción previa.