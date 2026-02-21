El Entroido de A Lama espera a más de 1.100 participantes

Más de 1.100 personas se han apuntado al Entroido de A Lama, que hoy arranca a partir de las 17.00 horas con cifras de récord: diez comparsas con música en directo y diferentes coreografías. Desfilarán grupos llegados de Poio, Marín, Pontevedra, Arcade-Soutomaior y Campo Lameiro, además de carrozas y disfraces de toda la provincia.

La organización separa premios para locales del Verdugo-Oitavén y también para visitantes, y mantiene reglas claras como la prohibición de desfile con animales y utilización pirotecnia.

El fallo del jurado, de carácter independiente, se conocerá en el baile final. Anuncian que habrá también categoría infantil y premios para parejas e individuales.