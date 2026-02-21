Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viogén

Detenido por quebramiento de una orden de alejamiento

La Policía Local de Pontevedra detuvo a un hombre por un presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento dictada por un caso de violencia de género. Los hechos sucedieron cuando la Policía fue requerida por una mujer que les informó que acababa de cruzarse con su expareja. Según la información allegada por ella, recaía sobre el hombre una resolución judicial que le prohibía aproximarse a ella o a su domicilio la una distancia inferior a 200 metros. Los agentes pudieron constatar que el presunto autor se encontraba a una distancia inferior.

