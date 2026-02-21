Detenido en Pontevedra tras amenazar con prender fuego a una vivienda con su pareja dentro

Agentes de la Policía Local de Pontevedra procedieron en la madrugada del pasado 19 de febrero, sobre las dos de la madrugada la detención de un varón tras un incidente ocurrido en una vivienda de la ciudad. La intervención se inició tras el aviso de una mujer que solicitaba auxilio en la vía pública y manifestaba que su la pareja la había amenazado con prenderle fuego a la vivienda con ella dentro.

Según ha informado el Concello este sábado, a la llegada de los agentes, la víctima presentaba un evidente estado de nerviosismo y manifestó que su pareja se había mostrado agresivo, causó destrozos en la vivienda y rompió el teléfono móvil de la mujer.

Por otro lado, también señalaba que de un tiempo a esta parte su pareja limitaba su vida social y no le permitía hablar con nadie.

Los agentes se entrevistaron con el varón en el exterior de la vivienda, pero pudieron observar que el vestíbulo se encontraba totalmente revuelto, con muebles rotos y objetos en el suelo. Se añade que el varón negó lo manifestado por la víctima.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos y los indicios observados, los agentes procedieron a la detención del varón y la mujer manifestó su intención de interponer denuncia por el sucedido.