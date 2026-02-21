Defensa
Despliegue de más de 100 militares para control del mar
H.D.
Marín
El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (Racta 4) desplegará en Pontevedra, durante los próximos días, una Unidad de Defensa de Costa (UDACTA) con más de un centenar de militares presentes.
Según la Armada, la activación busca reforzar las misiones permanentes de vigilancia expedicionaria e incrementar la visibilidad en tiempo real del tráfico marítimo para detectar posibles amenazas con antelación y responder de forma inmediata.
El despliegue incluirá piezas y medios de artillería, además de material logístico y de mando. La unidad se situará en zonas municipales próximas a la costa, en coordinación con las autoridades locales.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo