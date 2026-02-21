Despliegue de más de 100 militares para control del mar

El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (Racta 4) desplegará en Pontevedra, durante los próximos días, una Unidad de Defensa de Costa (UDACTA) con más de un centenar de militares presentes.

Según la Armada, la activación busca reforzar las misiones permanentes de vigilancia expedicionaria e incrementar la visibilidad en tiempo real del tráfico marítimo para detectar posibles amenazas con antelación y responder de forma inmediata.

El despliegue incluirá piezas y medios de artillería, además de material logístico y de mando. La unidad se situará en zonas municipales próximas a la costa, en coordinación con las autoridades locales.