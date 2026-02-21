Asociación de Exjugadores Granates
Confraternización y homenajes
La Asociación de Exjugadores Granates celebró este viernes su clásica juntanza anual con una jornada marcada por el recuerdo y la confraternidad. En esta edición, el colectivo rindió homenaje a Jesús Neira Prado, Tuto, antiguo integrante del Pontevedra con más de un centenar de partidos disputados con la camiseta granate.
El programa de actos se abrió a las 13.00 horas con una eucaristía en la capilla de la Peregrina, dedicada a honrar la memoria de los futbolistas vinculados al club fallecidos hasta la fecha. Tras la misa, la jornada continuó con la tradicional comida de confraternización, celebrada a partir de las 14.30 horas en la Finca Batacos, donde los asistentes compartieron un encuentro pensado para estrechar lazos y mantener vivo el vínculo con la historia del Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo