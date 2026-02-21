Confraternización y homenajes

La Asociación de Exjugadores Granates celebró este viernes su clásica juntanza anual con una jornada marcada por el recuerdo y la confraternidad. En esta edición, el colectivo rindió homenaje a Jesús Neira Prado, Tuto, antiguo integrante del Pontevedra con más de un centenar de partidos disputados con la camiseta granate.

El programa de actos se abrió a las 13.00 horas con una eucaristía en la capilla de la Peregrina, dedicada a honrar la memoria de los futbolistas vinculados al club fallecidos hasta la fecha. Tras la misa, la jornada continuó con la tradicional comida de confraternización, celebrada a partir de las 14.30 horas en la Finca Batacos, donde los asistentes compartieron un encuentro pensado para estrechar lazos y mantener vivo el vínculo con la historia del Pontevedra.