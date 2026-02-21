El cierre de las Galerías Oliva de Os das Pistas gana la Mostra da Parodia de Pontevedra

El original cierre de las Galerías Oliva de Pontevedra de Os das Pistas ganó ayer el primer premio de la XXIX Mostra da Parodia de Pontevedra. La agrupación, que este año ha sido pregonera del Entroido pontevedrés, montó su espectáculo en las inmediaciones de la iglesia de A Peregrina, donde colocó una valla tras la cual invitó a pasar al público. Tras esta efímera barrera se escenificó la vida de las históricas galerías comerciales de la Boa Vila: la actividad de la cafetería, la peluquería, las zapaterías... y las ya desaparecidas ortopedia y farmacia, entre otros negocios. No faltó, como debe ser, la señora de la limpieza increpando a todos aquellos que le pisaban lo fregado. Por esta representación, Os das Pistas recibieron 1.300 euros más un Ravachol 2026.

El "Cierre de Galerías Oliva" recordó a negocios desaparecidos como la farmacia. / Gustavo Santos

Para el segundo premio, el jurado de la Mostra da Parodia decidió un empate: Os do Val do Lérez, con su "Masterchef Bebé" escenificado con guiñoles, y el "Desfile de las Fuerzas Armadas" de los PTV, por el que pasaron desde el mismísimo exjefe del Estado hasta la presidenta del Pontevedra C.F. 'Lupe Murito'. Ambas agrupaciones se llevaron 1.000 euros cada una.

En el caso del tercer premio fueron tres los ganadores. Cada uno recibió 700 euros. El Equipo Ja fue reconocido por "El torito vacilón", la mítica atracción de feria, a la que invitaron a subir al público, especialmente a los niños. Vamos a Todo se ganó a los pontevedreses con su "Grand Prix" y el juego de los bolos y Cor Café montó un cabaret para su "Carnaval en el cónclave", con la Congregación del Santísimo Empotrador, con obispos y monjas descocados y mucho vicio.

Noticias relacionadas

En total fueron ocho agrupaciones las participantes. Además de las ganadoras también concursaron Las Flores del Carnaval, con el "Furancho vai do carallinho", y los cantos de taberna de "Contos de Galerna".