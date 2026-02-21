Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cientos de ‘jatos’ en la Rúa dos Viños

Sol, calor y cientos de ‘jatos’. Portonovo vivió este sábado una de las jornadas del Entroido más animadas y consolidadas en la localidad, la «Festa do Jato», a la espera del desfile de disfraces de este domingo.

Uno de los grupos que animó Portonovo.

N. D.

Sanxenxo

Transitar este sábado por la Rúa dos Viños de Portonovo obligaba a esquivar a decenas de personas con grandes bigotes, hocicos falsos y colas de gato, además de los grupos de batucada y los cientos de visitantes a una de las citas más animadas más allá del verano.

Los bares de la Rúa dos Viños, epicentro de la cita | G.S.

La «Festa do Jato» aprovechó la jornada soleada después del tren de borrascas de las últimas semanas, para acoger la carrera popular dos jatos detrás do rato, la batucada Os Queimatasas y las actuaciones de Maklo DJ y Djow & Friends, así como el Concurso de Disfraces Jatunos, animación infantil y otras actividades, con el pregón a cargo de Nando Llon.

La fiesta duró todo el día. | G.S.

En Portonovo se aguarda ahora por el Enterro da Sardiña, aplazado al día 28 por la lluvia del pasado miércoles, pero este mismo domingo se celebra el desfile central de disfraces con 10.830 euros en premios. Comienza a las 16.00 horas desde la Carretera de la Circunvalación, a la altura de la antigua discoteca Pirámide para continuar por la Avenida de Galicia, la Rúa Rafael Picó y terminar en la lonja de Portonovo.

