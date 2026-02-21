Turismo
Caldas de Reis y la hostelería impulsan rutas del Camiño
El Concello de Caldas y el sector hostelero han puesto en marcha una línea de colaboración para reforzar la llegada de visitantes durante todo el año mediante nuevas iniciativas ligadas al Camiño de Santiago y la promoción gastronómica. Entre las primeras acciones previstas figura la organización de excursiones para completar las cuatro etapas del Camiño Portugués entre Tui y Caldas de Reis. La propuesta, coordinada con la Asociación de Hostaleiros, se desarrollará durante cuatro sábados y permitirá la participación de más de medio centenar de personas en cada salida. La iniciativa busca situar a Caldas de Reis como un punto de referencia para peregrinos y caminantes, favoreciendo además el retorno de visitantes. También está prevista una recepción con el presidente de la Asociación do Camiño Portugués, Tino Lores.
